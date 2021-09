Elena Golini candidata alle suppletive per Potere al Popolo

Potere al Popolo ha annunciato la presentazione di una propria candidatura alle elezioni suppletive che si terranno il 3 e 4 ottobre, già annunciata circa un mese fa: sarà Elena Golini la candidata per la Camera dei deputati Collegio Uninominale Toscana 12 - Siena e Val di Chiana Aretina.



Elena Golini è quindi la quarta candidata al seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan e sfiderà Enrico Letta, candidato per il centrosinistra, Tommaso Marrocchesi Marzi (centrodestra) e Marco Rizzo (Partito Comunista), che sono gli altri tre candidati al momento già presentati.



"Apriremo la campagna elettorale venerdì 3 settembre alle 17.30 - annuncia Potere al Popolo Siena -, con un incontro in Piazza Salimbeni in cui interverrà anche Giorgio Cremaschi del coordinamento nazionale di Potere al Popolo, oltre alla candidata stessa, per parlare del Monte dei Paschi (e della nostra contrarietà alle proposte finora paventate) e della crisi economica che la città sta attraversando. Condivideremo con la cittadinanza le nostre proposte, convinti che la costruzione di un'alternativa sociale e politica al sistema (trasversale) che ha gestito fino ad oggi la città, depredandola di importanti risorse della collettività, non sia più rinviabile."