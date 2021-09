Siena, cambio di sede per 27 sezioni elettorali

Dal 6 settembre inizia la consegna a domicilio degli adesivi con il nuovo indirizzo della sezione

Numero sezione elettorale SEDE ATTUALE NUOVA SEDE 1 Istituto Professionale "G. Caselli"

via Roma, 67 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

via Roma, 56 2 Istituto Professionale "G. Caselli"

via Roma, 67 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

via Roma, 56 3 Istituto Professionale "G. Caselli"

via Roma, 67 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

via Roma, 56 4 Istituto Professionale "G. Caselli"

via Roma, 67 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

via Roma, 56 5 Istituto Professionale "G. Caselli"

via Roma, 67 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

via Roma, 56 6 Scuola Infanzia "B. Vestri"

piazzetta Don A. Perucatti UNIVERSITA' DEGLI STUDI

piazza San Francesco, 7 7 Scuola Infanzia "B. Vestri"

piazzetta Don A. Perucatti ESTRA

viale Toselli , 9/A 8 Scuola Infanzia "Isola d'Arbia"

strada Cassia Sud, 364 CENTRO CIVICO

via della Mercanzia, 46 14 Istituto Tecnico Agrario

strada di Scacciapensieri, 7 CENTRO ANZIANI

piazza della Costituzione, 2 17 Scuola Infanzia "S. Marta"

via N. Orlandi, 1 CENTRO CIVICO

via P. Nenni, 8/A 18 Scuola Infanzia "S. Marta"

via N. Orlandi, 1 COMPLESSO AUDITORIUM

piazza della Costituzione, 13 19 Scuola Infanzia "S. Marta"

via N. Orlandi, 1 COMPLESSO AUDITORIUM

piazza della Costituzione, 13 20 Istituto Tecnico Agrario

strada di Scacciapensieri, 7 CENTRO CIVICO

via P. Nenni, 8/A 23 Scuola Infanzia "Marciano"

strada di Marciano, 49 SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI"

strada del Petriccio e Belriguardo, 55 24 Scuola Infanzia "Acquacalda"

via Violante di Baviera SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI"

strada del Petriccio e Belriguardo, 55 25 Scuola Infanzia "Acquacalda"

via Violante di Baviera SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI"

strada del Petriccio e Belriguardo, 55 28 Scuola Infanzia

via Quinto Settano, 31 SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI"

strada del Petriccio e Belriguardo, 55 29 Scuola Infanzia "Acquacalda"

via Violante di Baviera SCUOLA ELEMENTARE "TOZZI"

strada del Petriccio e Belriguardo, 55 31 Scuola Infanzia "Marciano"

strada di Marciano, 49 SCUOLA DELL'INFANZIA

via Quinto Settano , 31 32 Scuola Elementare "A. Saffi"

via E. Bastianini, 5/7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

strada Laterina, 8 33 Scuola Elementare "A. Saffi"

via E. Bastianini, 5/7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

strada Laterina, 8 34 Scuola Elementare "A. Saffi"

via E. Bastianini, 5/7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

strada Laterina, 8 35 Scuola Elementare "A. Saffi"

via E. Bastianini, 5/7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

strada Laterina, 8 43 Scuola Elementare "G. Pascoli"

via N. Sauro, 1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

piazza San Francesco, 7 44 Scuola Elementare "G. Pascoli"

via N. Sauro, 1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI

piazza San Francesco, 7 46 Scuola Infanzia "Amendola"

piazza G. Amendola, 20 SCUOLA ELEMENTARE "G.PASCOLI"

via N. Sauro, 1

50 Scuola Infanzia "Amendola"

piazza G. Amendola, 20 SCUOLA ELEMENTARE "G.PASCOLI"

via N. Sauro, 1



Apportate variazioni di sede a 27 delle 50 sezioni elettorali. In vista, quindi, del prossimo appuntamento elettorale in programma il 3 e 4 ottobre, dipendenti del Comune, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, da lunedì prossimo 6 settembre, provvederanno gradualmente alla consegna al domicilio dei cittadini aventi diritto di voto, di una busta chiusa, contenente l'etichetta adesiva dove è riportato il nuovo indirizzo della sezione presso la quale recarsi per esprimere il proprio voto, da applicare nell'apposito spazio della tessera elettorale.Gli addetti consegneranno i plichi sia a mano, sia depositandoli in cassetta delle lettere, oppure a mezzo del servizio postale.Per info contattare lo 0577 292234 dal lunedì al venerdì in orario 9-12,30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.Queste le sedi che cambieranno indirizzo: