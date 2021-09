Calenda non presenta alcun candidato alle suppletive, l'intervento di Siena in Azione

"Come comunicato da Carlo Calenda il 30 agosto scorso, Azione non presenterà alcun candidato per le elezioni suppletive relative al Collegio 12 del prossimo 3 e 4 ottobre a Siena. Per oltre 5 mesi, il comitato locale “Siena in Azione” ha lavorato con impegno al fine di organizzare un'alleanza, composta da forze moderate e riformiste, capace di esprimere un candidato locale competente e affidabile. È importante evidenziare che le strutture direttive regionali e nazionali di Azione sono state sempre aggiornate sulle iniziative del Comitato di Siena in merito alle elezioni suppletive." Così l'inizio di un intervento di Siena in Azione."Ringraziamo tutte le personalità coinvolte nella preparazione dell’importante consultazione elettorale - prosegue Siena in Azione -: tali contatti sono stati estremamente importanti sia per la qualità dell’attenzione dedicataci, sia per le numerose e prestigiose conferme circa la rilevanza sociale e politica del progetto di Azione.Un ringraziamento speciale alle forze politiche alleate, pronte a sostenere Azione nella costituzione di una forza realmente liberal-riformista, svincolata dalle consuete e sterili logiche di contrapposizione, artatamente e ciclicamente proposte dai partiti egemoni per giustificare inefficienze croniche.Siena in Azione, tuttavia, recepisce le inattese indicazioni di Carlo Calenda, confidando in un prossimo congresso di Azione dove questa e altre questioni possano essere discusse e chiarite in un confronto collegiale e democratico, quale quello che dovrebbe sempre caratterizzare un partito solido e di riferimento, in grado di riportare l’attenzione verso il Paese e i territori."