Salvini a Siena: ''Mps, raccolta firme per farne terzo polo bancario. Letta sbaglia se pensa di avere già vinto''

Il leader della Lega oggi a Siena a sostegno di Tommaso Marrocchesi Marzi

"Sono qui in difesa di ogni singolo posto di lavoro legato a Mps, raccoglieremo le firme che porterò personalmente al presidente Draghi perché Mps diventi insieme ad altre banche il terzo polo bancario di questo Paese; non accettiamo svendite. La banca più antica del mondo non merita questa fine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Siena parlando con i giornalisti a margine del comizio elettorale tenuto questa mattina davanti a Rocca Salimbeni, sede di banca Mps, a sostegno del candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi in vista delle elezioni suppletive nel collegio Toscana 12 che si terranno il 3 e 4 ottobre."Se Letta si candida qua inventandosi un simbolo senza il Pd e pensando di aver già vinto - ha detto Salvini sulle suppletive - secondo me sbaglia, anche gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale degli Europei. Parigi lo aspetta e faremo in modo che possa tornare là dove si trovava prima"Il leader della Lega è inoltre intervenuto sull'obbligo dei vaccini: "Prendo atto che 40 milioni di italiani, liberamente, volontariamente e consapevolmente, si sono vaccinati senza nessun obbligo. Quindi continuiamo a contare sul buon senso degli italiani, perché senza obblighi hanno portato il nostro paese ad essere uno dei più vaccinati d'Europa. Non capisco gli allarmi di Speranza che parla di lockdown e di obblighi; gli italiani hanno la testa e lo stanno dimostrando, lasciamoli tranquilli".