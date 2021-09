In Campo: ''L’anno scolastico è alle porte: ancora tanti problemi''

"Siamo vicini alla riapertura delle scuole e il pasticcio del Conservatorio Franci è ancora da risolvere. Con il pronunciamento del TAR la situazione è bloccata e si attende il 21 settembre, ma a quel punto l’anno scolastico sarà già iniziato e studenti e insegnanti dell‘Istituto e del Piccolomini non sapranno ancora quale sarà la loro sede. Questo pesante disservizio poteva e doveva essere evitato, cercando una soluzione che non ricadesse sulle spalle degli utenti finali ed evitasse un conflitto dannoso per tutti." Così un intervento dell'associazione In Campo."Il precedente anno scolastico si è chiuso con le polemiche che hanno riguardato l’appalto dell’asilo nido le Biciancole - prosegue In Campo -, assegnato nel luglio scorso alla Cooperativa Raggio di Sole. Dopo l’esito della gara il comitato dei genitori aveva espresso molte perplessità su questa assegnazione.Ora siamo alla prova dei fatti, saremo accanto ai genitori nella verifica puntuale del servizio, come crediamo sia dovere specifico dell’Amministrazione comunale che ha sempre sostenuto di voler salvaguardare la qualità del servizio educativo.Sempre a fine anno scolastico la qualità è stato un argomento caldo nel dibattito sulle mense scolastiche. A fine giugno si è sviluppato un confronto fra rappresentanti dei genitori, Comune, vertici di ASP e coordinatori della mensa, dopo alcuni episodi segnalati dai genitori ma anche in seguito alla pubblicazione della classifica annuale di Foodinsider, autorevole organizzazione nazionale di monitoraggio della ristorazione scolastica, che aveva collocato la mensa scolastica Asp della nostra città al 45° posto (su 54 valutazioni), praticamente molto lontani dalle posizioni di vertice, anche rispetto a realtà che erogano più pasti rispetto alla nostra mensa e a prezzi equivalenti.Anche su questi aspetti la nostra associazione sarà vigile, nella convinzione, espressa ripetutamente, che l’educazione alimentare è parte integrante, necessaria e fondamentale per la crescita dei nostri bambini.Durante l’estate l’assessore Benini ha più volte rassicurato su una ripresa in sicurezza del nuovo anno scolastico. Visti i precedenti controlleremo che sia davvero così, dopo due anni di pandemia e di DAD genitori e bambini ne hanno veramente bisogno."