Siena, lavori del Consorzio di Bonifica sul fosso di Riluogo

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ancora al lavoro con un pronto intervento sul fosso di Riluogo, nella zona industriale di Siena. La funzionalità idraulica del corso d’acqua, lungo viale Europa, era messa a rischio da piante di pioppo secche e pericolanti, che rischiavano di cadere ostruendo l’alveo e che quindi andavano rimosse per ripristinare il regolare deflusso delle acque verso valle.I lavori sono stati eseguiti da una ditta specializzata per la rimozione di piante pericolanti sotto la supervisione costante dei tecnici del Consorzio 6 Toscana Sud, rispettando tutte le procedure e le disposizioni di legge.L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza le attività produttive che si trovano in quest’area della città.