Siena, censimento permanente della popolazione: ripresa il primo ottobre

Dopo la sospensione per la pandemia: ecco tutte le informazioni

Riparte il Censimento permanente dopo la sospensione per la pandemia. Dal primo di ottobre è in programma infatti la ripresa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 che, dal 2018, da decennale è diventato annuale. Il Censimento permanente non coinvolgerà tutte le famiglie senesi, ma solo un campione, seguendo due modalità di rilevazione: direttamente sul web o tramite risposta a un rilevatore autorizzato fornito di tablet e cartellino di riconoscimento.Le famiglie interessate che hanno ricevuto una lettera nominativa dall'Istat potranno, seguendo le indicazioni riportate, compilare direttamente il questionario online o telefonare per supporto al numero verde Istat 800.188.802 attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre (dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21); recarsi su appuntamento presso il Centro Comunale di rilevazione (Casato di Sotto, 23 - primo piano - aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 – tel. 0577 292497).In caso di mancata rilevazione, dal prossimo 8 novembre le famiglie saranno contattate a domicilio dai rilevatori o via telefono dagli operatori comunali. L'avviso di rilevazione a domicilio sarà indicato tramite affissione di una locandina nei pressi dell'abitazione. Si ricorda che è obbligo di legge compilare il questionario fornendo tutti i dati richiesti.