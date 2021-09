Toscana Tour di Forza Italia con il Senatore Mallegni: ''Domani ripartiamo da Siena, anche se in realtà non ci siamo mai fermati''

Il Senatore a Siena e provincia con la presenza del candidato alle suppletive del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi



“Torniamo a correre sul territorio, anche se in realtà non ci siamo mai fermati”, afferma così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, protagonista del Toscana Tour che lo ha visto in questi mesi in corsa in tutti i comuni toscani al voto quest'anno e che, da domani, riparte insieme ai coordinatori provinciali e comunali a incontrare persone, lavoratori e simpatizzanti in tutta la regione.



“Il nostro modo di far politica è quello di stare fra la gente, supportare tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno e di una presenza forte e concreta – continua Mallegni – e con questo tour stiamo dimostrando la nostra più totale vicinanza alla cittadinanza. L'interesse delle imprese, settore più colpito da questa pandemia, e la quotidianità delle persone che si trovano a doversi scontrare spesso con problematiche che possono essere risolte se solo ci fosse la volontà, sono le nostre uniche priorità”.



Appuntamento quindi domani, 10 settembre, a Siena e provincia con la presenza del candidato alle suppletive del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi.



Si parte da Monteroni d'Arbia, alle ore 10, con un incontro con imprenditori e simpatizzanti all'Agriturismo San Fabiano, per continuare poi a Siena in Piazza del Campo, alle 11.30, per una conferenza sul Monte dei Paschi, cultura e turismo e concludere poi, sempre in Piazza del Campo a Siena alle 12.30, con un aperitivo con il Sindaco di Siena, gli amministratori eletti, i dirigenti e i simpatizzanti.