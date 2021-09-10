Il Consiglio comunale di Siena convocato per mercoledì 15 settembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
Il Consiglio comunale di Siena è convocato per mercoledì 15 settembre alle ore 9.00, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno
1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 164 2021 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 298 DEL 09/08/2021 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000”.
2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 177 2021 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 323 DEL 26/08/2021 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000”.
3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 155 2021 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE UBICATO IN SIENA NELL'AREA DELL'EX DISTRIBUTORE IN VIA E.S. PICCOLOMINI.
4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 158 2021 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA CABINA PREFABBRICATA, TIPO BOX, A SERVIZIO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CIMITERO DI CASCIANO ALLE MASSE – APPROVAZIONE DELLA DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL DPR 380/2001 E DELLA DEROGA ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 338 DEL REGIO DECRETO N. 1265/1934 PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 169 2021 ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA E RELATIVI IMPEGNI.
6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 175 2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 -2024 – APPROVAZIONE.
7 COMUNICAZIONI 137 2021 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
8 APPROVAZIONE VERBALE 161 2021 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI (30/06/2021 – 13/07/2021).
9 INTERROGAZIONE 162 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI FLUSSI VEICOLARI E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA NELLA ZONA ESTERNA PORTA ROMANA.
10 INTERROGAZIONE 163 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO E ACCUMULO RIFIUTI PRESENTE NELL'AREA COMUNALE POSTA IN SIENA VIA DELLE PROVINCE 10.
11 INTERROGAZIONE 166 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEL TORRENTE RILUOGO NEL TRATTO TRA P.ZZA MAESTRI DEL LAVORO E VIA DEI RICERCATORI.
12 INTERROGAZIONE 173 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SUL MANCATO RINNOVO DEI CONTRATTI E STABILIZZAZIONE COMPARTO SANITA' DELL'AOUS.
13 INTERROGAZIONE 174 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLE TASSE COMUNALI SUGLI IMMOBILI.
14 INTERROGAZIONE 178 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU AUMENTO INGIUSTIFICATO TARI PER UFFICI E STUDI PROFESSIONALI.
15 INTERROGAZIONE 179 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SU “E....STATE NEI QUARTIERI 2021”, LA RASSEGNA IDEATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER QUESTA ESTATE.
16 INTERROGAZIONE 182 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLO STATO DELLE CONTESTAZIONI MOSSE CONTRO SEI TOSCANA PER DISSERVIZI.
17 INTERROGAZIONE 183 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PIANO DI DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI SIENA.
18 INTERROGAZIONE 184 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL ALLO SPOSTAMENTO DELL'UBICAZIONE DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE IN PARTICOLARE QUELLA SITA IN VIALE BRACCI ALTEZZA VIA PETRI.
19 MOZIONE 96 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER L'ISTITUZIONE DI UN DISTRETTO DELLE SCIENZE DELLA VITA A SIENA.
20 MOZIONE 112 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “LUOGO DELLA MEMORIA PER LE VITTIME SENESI DEL COVID”.
21 MOZIONE 129 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA DAVIDE DORE SULLE AREE P.E.E.P. PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE VINCOLI DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.
22 MOZIONE 139 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SU ADF S.P.A..
23 MOZIONE 138 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).
24 MOZIONE 154 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SU “CHICO IN ITALIA”.
25 MOZIONE 156 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI SULLE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DECRETO COVID IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS A GRAN PARTE DELLE ATTIVITA' UMANE.
26 MOZIONE 160 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER IL CONFERIMENTO DI UN ATTESTATO DI RICONOSCENZA AGLI OPERATORI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO SENESE.
27 MOZIONE 168 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALL'AIUTO DEL COMUNE DI SIENA VERSO LE ZONE SARDE COLPITE RECENTEMENTE DALL'INCENDIO.
28 MOZIONE 170 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE AFGHANE.
29 MOZIONE 171 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA MASSIMO BIANCHINI, FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO SULLA PARITA' DI GENERE COME LEVA DI EQUITA' E SVILUPPO ECONOMICO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DI QUESTO OBIETTIVO TRASVERSALE DEL PNRR.
30 MOZIONE 172 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO A ISTITUZIONE DEL “CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO” PER LE DONNE RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE DA ZERO A 3 (TRE) ANNI DI ETA' PER PARCHEGGIARE A TARIFFA AGEVOLATA NEGLI STALLI DELIMITATI DALLE STRISCE BLU.
31 MOZIONE 176 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IMPEGNO CIVICO SIENA FEDERICO MINGHI SULLA SITUAZIONE DELLA BANCA MPS.
32 MOZIONE 181 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI.