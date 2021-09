L'ingegnere Bruno De Paola nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di SIena

Si è insediato da qualche giorno al Comando dei Vigili del Fuoco di Siena il nuovo Comandante, ingegnere Bruno De Paola, che subentra all'ingegnere Luca Nassi trasferito per un nuovo incarico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte.



Bruno De Paola per 25 anni ha prestato servizio al Comando di Roma come funzionario dove ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di responsabile e coordinatore dei dieci Poli di Prevenzione Incendi prima, e quello di responsabile dell’Ufficio Personale, poi. Nel 2019 è approdato al Comando di Firenze nella veste di Dirigente vicario, dove ha affiancato l’ingegnere Maurizio Lucia, fino alla sua promozione a Dirigente generale, e poi l’architetto Gennaro Tornatore.