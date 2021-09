Suppletive, candidati a confronto in incontro pubblico organizzato da Upa Siena

Un confronto aperto tra i candidati per le elezioni suppletive nel collegio Toscana 12. E’ quello organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena per martedì 14 settembre alle ore 11 a Borgo San Luigi (Monteriggioni).Al centro del confronto tra i candidati per un seggio alla Camera dei Deputati ci saranno i temi legati all’agricoltura e non solo. A moderare l’incontro il caporedattore de La Nazione Siena Pino Di Blasio. A fare gli onori di casa saranno il presidente ed il direttore di Upa Siena, Nicola Ciuffi e Gianluca Cavicchioli.Per partecipare all’incontro, fino ad esaurimento posti, è necessario il green pass o un tampone con validità 48 ore come previsto dalle normative anti covid.