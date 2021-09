Siena, ruba nelle cassette delle elemosine: arrestato in flagranza dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di ieri, domenica 13 settembre, i carabinieri della Stazione di Siena centro hanno arrestato, in flagranza di reato, G.F, 42enne originario di Avola, per furto aggravato. L’uomo è ritenuto responsabile del tentato furto di denaro dalla cassetta delle offerte della parrocchia di San Cristoforo in piazza Tolomei a Siena.Diverse le segnalazioni fatte negli ultimi giorni da parte di fedeli della chiesa di San Cristoforo alla Stazione Carabinieri in merito alla sparizione delle offerte. Così i militari sono entrati in azione sorprendendo l'uomo mentre stava forzando la cassetta delle elemosine nel tentativo di impossessarsi del contenuto.L’uomo è stato quindi fermato dai carabinieri che, nel corso dell’immediata perquisizione, lo hanno trovato in possesso di alcuni grimaldelli e arnesi da scasso occultati all’interno dello zaino. L’arrestato, gravato peraltro da precedenti specifici, è stato condotto presso la casa circondariale di Siena, come disposto dalla competente Procura della Repubblica di Siena”.