Gran Fondo Strade Bianche, Sena Civitas: ''Il Sindaco si assuma le responsabilità degli errori dell'Amministrazione comunale''

"Siamo ormai purtroppo abituati a commentare scelte ben poco "senesi" della Giunta comunale di Siena, ma stavolta la questione è clamorosa: il 12 settembre è la ricorrenza del Santissimo Nome di Maria, Festa titolare della Nobile Contrada dell'Aquila, e questo è noto a tutti e non da ora." Così interviene Sena Civitas."È vero, le date dei “Giri” in città cambiano, e quando la Giunta comunale ha approvato l'accordo triennale con RCS sport Spa per il gran fondo strade bianche, non poteva forse sapere che l'Aquila nel 2021 avrebbe girato proprio il 12 settembre; anche se era ben noto "da secoli" che sarebbe caduto di domenica, giorno della settimana deputato normalmente ai “Giri” delle Contrade.Però il giorno dell'approvazione della delibera con cui si è data autorizzazione alla manifestazione sportiva, tutti sapevano tutto, tanto che si sono fatti spostare orari e percorsi.Per questo la dichiarazione del sindaco De Mossi è quasi patetica: un Sindaco costretto ad arrampicarsi nuovamente sugli specchi, che invece di assumersi le responsabilità (come Amministrazione) di un errore organizzativo, afferma di non tollerare atteggiamenti irriguardosi verso le contrade, certamente deprecabili, ma causati proprio da inadeguatezza di un componente della sua Giunta.Ormai è così. Si cambiano le carte in tavola tante sono le prove provate."