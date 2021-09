Il 16 settembre si svolgerà il Congresso provinciale dell’AUSER di Siena.

Nel senese l’Auser è presente con 31 associazioni e oltre 8.200 soci

Giovedì 16 settembre, a partire dalle ore 9.30 presso l‘agriturismo Il Ciliegio a Monteriggioni, si svolgerà la sessione provinciale del X Congresso dell‘AUSER.I lavori verranno aperti dalla relazione della presidente Simonetta Pellegrini e conclusi dagli interventi della presidente dell‘Auser Toscana Simonetta Bessi e da Enrico Piron componente della Presidenza dell’Auser nazionale. Al termine dell‘assise si svolgeranno la votazione e l‘elezione dei delegati al Congresso regionale e dei componenti del Comitato direttivo provinciale.L’associazione di volontariato e di promozione sociale AUSER è impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil, è diffusa in tutta Italia; in provincia di Siena è presente con 31 associazioni e oltre 8.200 soci.In provincia di Siena l’AUSER si occupa di: accompagnamento e consegna spesa per i soci AUSER; compagnia a domicilio; sartoria sociale per il terzo mondo e per bancarelle di solidarietà; trasporto anziani, persone disagiate e disabili (visite ambulatoriali, disbrigo pratiche, ecc.) purché soci AUSER; nonni vigili davanti alle scuole e sugli scuolabus; organizzazione e accompagnamento vacanze anziani; vigilanza aree verdi, giardini, e parchi pubblici; tempo Libero, balli, giochi, tornei; turismo sociale; corsi di formazione e aggiornamento in collaborazione con i Comuni, ASL e altre associazioni; corsi di ginnastica dolce (A.F.A. Attività Fisica Adattata) e passeggiate; conferenze mediche e culturali.