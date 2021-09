Suppletive, doppio appuntamento a Siena con il candidato 3V Tommaso Agostini

Tommaso Agostini, candidato del partito 3V alle prossime elezioni suppletive della Camera dei Deputati che si terranno il 3 e 4 ottobre, sarà a Siena per due appuntamenti sabato 18 settembre in piazza Salimbeni e mercoledì 29 in piazza San Domenico.



Il candidato, presente oggi pomeriggio al sit di protesta "contro Giani ed il Green pass", di fronte alla sede del Consiglio regionale della Toscana, ha reso noto il programma dei due appuntamenti senesi:



Sabato 18 settembre in piazza Salimbeni



17-17.30 presentazione alla stampa del candidato Tommaso Agostini



17.30-18.50 comizio in piazza assieme al segretario nazionale di 3V, Luca Teodori



a seguire aperitivo nelle vicinanze



Mercoledì 29 settembre in piazza San Domenico



9-22 gazebo di propaganda per il partito con il candidato Tommaso Agostini e gli attivisti di 3V.