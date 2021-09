Suppletive, Marco Rizzo (PC): ''Letta, la sua paura... e il dubbio inciucio''

"Per Letta impaurito in arrivo Franceschini e Speranza. I Ministri servono a blindare la corsa di Letta.

Oggi pomeriggio il titolare dei Beni culturali partecipa ad un convegno a Siena. Prima incontrerà il sindaco del centrodestra De Mossi." Così un intervento di Marco Rizzo, candidato del Partito Comunista alle suppletive nel collegio Toscana 12 che si terranno il 3 e 4 ottobre.



"Voci parlano di un prossimo candidato debole del centrosinistra per favorirne la rielezione in cambio di un atteggiamento neutrale sul collegio - prosegue Rizzo -. Un vero e proprio inciucio se accadesse…"