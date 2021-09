Alberi ''di pregio'', intervento a Siena da oltre dodicimila euro

Manutenzione per il leccio alla Lizza e il cedro in piazza 4 Novembre

Oltre dodicimila euro per potature straordinarie. E’ la cifra stanziata dal Comune di Siena per la manutenzione di alcuni alberi, definiti “di pregio”, posti nelle aree verdi comunali. In particolare si tratta del leccio della Lizza e il cedro in piazza 4 Novembre. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha provveduto al taglio di alcune piante in via dei Pispini e nella zona di Porta Romana che risultavano pericolose. Detto abbattimento è stato effettuato dopo il parere vincolante di un esperto agronomo esterno al Comune di Siena. Gli alberi rimossi sono sostituiti con piante che non procurano problematiche e che non creano pericoli per i cittadini.Per quanto riguarda l’intervento sugli alberi “di pregio”, si tratta di due piante che hanno un particolare valore paesaggistico e storico e che rientrano nell’elenco delle “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storia” così come risulta dalle indagini e dai sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali nel rispetto dei decreti legislativi in materia in vigore e della legge 10 del 2013 “norme per lo sviluppo degli spazi verdi”. In particolare l’intervento sugli alberi alla Lizza e in piazza 4 Novembre permetterà di conservare due piante storiche e di pregio all’interno del patrimonio arboreo comunale.