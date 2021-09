Il Governatore del Distretto 108 LA Toscana, visita il Lions Club Chianti e il Leo Club Saena Clante Valdelsa

Venerdì 10 settembre nella bellissima cornice della villa “Le Volte di Vicobello” a Siena, si è svolta la visita del governatore del Distretto 108 LA Toscana, Giuseppe Guerra, al Lions Club Chianti, presidente Santo Lodico ed al Leo Club Saena Clante Valdelsa, presidente Elia Stiaccini. Per i due club che collaborano strettamente nella loro attività, la serata ha coinciso anche con la cerimonia delle rispettive aperture dell’annata lionistica 2021/2022.



La serata, iniziata con il consueto incontro del Governatore con i soci dei due sodalizi, ha assunto toni di particolare rilevanza in quanto ha coinciso con l’ingresso di ben cinque nuovi soci nel Lions Club Chianti due dei quali provenienti dal Leo Club Saena Clante Valdelsa: un avvenimento straordinario ed estremamente positivo che evidenzia la effettiva volontà di una svolta del club Chianti per il quale, così rinforzato nella sua compagine, si aprono nuovo ed importanti orizzonti di servizio.



Alla serata, insieme agli assessori Nisi e Rusci, ha partecipato il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini che nel suo saluto ha evidenziato il ruolo sempre più indispensabile dei sodalizi Lions per le amministrazioni territoriali in questo momento estremamente complesso per tutto il contesto sociale.



Il Lions Club Chianti nell’occasione ha effettuato una importante donazione alla LCIF, ovvero la Fondazione del Lions Club International che interviene in tutto il mondo a sostegno di calamità naturali ed iniziative di servizio per i più bisognosi.



La serata si è svolta con la partecipazione di circa cinquanta persone e si è chiusa con le conclusioni del governatore Giuseppe Guerra che ha riaffermato il ruolo indispensabile degli oltre 3.000 Lions toscani che si prodigano con spirito di servizio a supporto dei tanti bisogni della nostra società nel mondo del sociale, della salute, dell’ambiente ed in tante altre situazioni che necessitano di sostegno e di aiuto.