Siena, il Consiglio comunale di giovedì 16 settembre 2021

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 16 settembre, alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica. A questo link l'ordine del giorno Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoLa situazione del trasporto urbano alla ripresa dell’anno scolastico, iniziato ieri, è stata al centro di un’interrogazione urgente di Barbara Magi, Maurizio Forzoni, Anna Masignani e Stefania Selvaggi anche alla luce del fatto che le lezioni, nell’Università senese si svolgeranno in presenza e che gli studenti delle superiori o dell’Ateneo si spostano principalmente con gli autobus.Magi, dopo aver illustrato quanto previsto nell’ordinanza 209 dello scorso 1° settembre sulle misure di contenimento per Covid-19, che si applicano anche al trasporto pubblico urbano, e che prevedono l’obbligo della mascherina a bordo nonché il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro, ha ricordato che la capienza massima nei bus è pari al 80%, considerando il totale dei posti a sedere e in piedi, non solo non consente di garantire un corretto distanziamento, visto che gran parte dei posti sono in piedi, ma rischia di generare un vero e proprio sovraffollamento.Per questi motivi il consigliere ha chiesto di sapere se l’azienda Tiemme ha indicato eventuali e ulteriori misure di sicurezza per limitare il contagio.Il vicesindaco Andrea Corsi nel rispondere ha premesso che lo scenario di transizione nel quale si trova l’azienda che svolge il servizio locale rende tutto più complicato. Sottolineando che, come comunicato dalla stampa, sul trasporto pubblico sono state adottate alcune tecnologie particolari tra le quali una speciale pellicola che servirà come presidio contro la diffusione del virus. Oltre a ciò il servizio urbano è stato ripristinato al 100% e, considerando la delicatezza del periodo di riapertura delle scuole, è statoprogrammato un potenziamento e l’utilizzo di oltre 20 autobus nell’intera provincia di Siena. Oltre il 50% di questi sono destinati ai plessi scolastici della nostra città. Ha poi proseguito con il comunicare che è stata istituita da Tiemme una cabina di regia con cadenza settimanale che analizzerà insieme ai responsabili della Mobilità del Comune e della Provincia le dinamiche del servizio ed eventuali criticità per incidere e modulare al meglio il servizio.Il consigliere Magi, pur dichiarandosi soddisfatta dell’interessamento dimostrato dall’assessore, ha spiegato che la risposta di Tiemme sull’organizzazione del servizio risulta essere totalmente insufficiente per la prevenzione, ricordando che ad oggi resta il problema di sovraffollamento sui mezzi e che ciò è una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che lavorano e degli studenti che si trovano ad usare gli autubus. Concludendo il consigliere si augura che questa implementazione avvenga il prima possibile.Orazio Peluso ha presentato un’interrogazione urgente sui test salivari giudicati idonei dal Ministero della Salute per la rivelazione del Covid-19 e per il rilascio del green pass e sui tamponi molecolari, a prezzi calmierati. Quest’ultimi, come spiegato dal consigliere, sono meno invasivi e quindi consigliati a chi deve fare controlli frequenti, per motivi di lavoro, ma anche per bambini, soggetti anziani e disabili, e per i quali sono state intraprese iniziative sia da parte del Governo che dalla Regione Toscana per far sì che gli stessi abbiano un costo contenuto in farmacia.Alla luce di quanto illustrato, Peluso, ha chiesto se i test salivari vengono effettuati nelle farmacie comunali e se il loro prezzo è calmierato. Inoltre se le stesse hanno aderito al Protocollo del Ministero della Salute- Ferderfarma- Assofarm, che prevede una riduzione di costi per adulti e minori dei tamponi molecolari.L’assessore alla Salute ha risposto che le farmacie comunali hanno sin da subito recepito la delibera della Giunta regionale (n.169 dello scorso 8 marzo), relativa all’approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione, l’Unione regionale Toscana Farmacisti titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione italiana servizi pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) per l’effettuazione di test antigenici rapidi di screening per l’infezione al virus Sars- Covid2 da parte di quelle convenzionate. Un’attività, come spiegato dall’assessore, che è iniziata con il progetto regionale “Scuola sicura” che prevedeva tamponi gratuiti per le scuole di ogni ordine e grado e che è terminata nel mese di giugno 2021. Piano che è proseguito con il prezzo regionale fissato a 22 euro come da delibera di Giunta. Successivamente, grazie al Protocollo siglato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 e le rappresentanze delle Farmacie, i test vengono effettuati al prezzo calmierato di 15 euro per gli adulti e 8 per i giovani tra i 12 e i 18 anni.Risulta, inoltre, che a breve, la Regione avvierà un percorso per la prevenzione della diffusione del virus negli istituti con test gratuiti come fatto in precedenza. L’Asp Città di Siena, che gestisce le farmacie con contratto di servizio per conto del Comune, di concerto con lo stesso, ha predisposto uno spazio esterno per lo screening presso la comunale 3 e ha realizzato un sistema di prenotazione informatico attraverso una piattaforma sul sito istituzionale dell’Azienda. Al momento, vengono effettuati test antigenici nasali e non salivari in quanto, pur idonei, non sono registrabili nel sistema informatico della tessera sanitaria del MEF. Motivazione che va ricercata nell’iter parlamentare ancora non terminato e che dovrebbe concludersi il 21 settembre. Data dalla quale l’Asp, come spiegato dall’assessore, garantirà anche questo servizio. Per quanto riguarda il prezzo dei test salivari, ad oggi, non è dato sapere se ci sia la possibilità di venderli a prezzo calmierato.Orazio Peluso ha ringraziato l’assessore dichiarandosi pienamente soddisfatto per le risposte ricevute.Il Sindaco ha comunicato all’Aula alcune nomine negli Enti. Daniele Vestri indicato dal Comune come sindaco revisore della Fondazione Futura Dopo di Noi onlus. Alessandro Nacci come membro del Collegio dei Revisori nella Fondazione Monastero. Per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, a seguito delle dimissioni di Anthea Vigni nel Consiglio di Amministrazione, è stata designata Miranda Brugi.Per la Fondazione Antico Spedale Santa Maria della Scala, nel Consiglio di Amministrazione: Lucia Cresti (Presidente), Giovanni Liberati Buccianti, Michele Capitani, Francesco Boschi, Veronica Ferretti; mentre nel Collegio dei Revisori Emanuela Giorgini (Presidente) e Luca Turchi (membro designato dall’Ordine Commercialisti).Il mancato rinnovo dei contratti e della stabilizzazione del comporto sanità dell’Azienda ospedaliera senese sono stati al centro dell’interrogazione di Davide Ciacci.Il consigliere, nel ripercorrere i passaggi chiave che hanno portato a una carenza di organico nella Sanità toscana accentuata anche dalla pandemia, nonostante siano stati attuati piani di assunzione e concorsi, ha chiesto di conoscere come si intende procedere per evitare di mettere a rischio la tenuta dei servizi sanitari che tenga conto sia dei pazienti Covid sia di coloro che hanno altre patologie. Inoltre, se sono previsti interventi per la gestione del personale e il reclutamento di nuove risorse nel comparto sanitario, se esistono progetti realizzabili con le risorse del PNRR e come si pensa di far fronte ad una probabile negatività di bilancio dell’Azienda ospedaliera dovuta ad un lento ammortamento dello stato patrimoniale.L’assessore alla Sanità nel rispondere all’interrogazione ha illustrato quanto comunicatole dal Direttore Generale dell'Aou Senese sottolineando che ad oggi l’andamento dei ricoveri, e quindi dei pazienti ospedalizzati, è ben lontano dai numeri registrati fino a qualche mese fa, e che inoltre, dall’inizio dell’emergenza Covid, l’AOUS ha incrementato la propria dotazione organica di oltre 130 infermieri e di circa 90 operatori socio-sanitari, tutti a tempo indeterminato. Un incremento significativo che, grazie all’accordo che l’AOUS ha siglato con l’Azienda Usl Toscana sud est, dal 1° settembre, si arricchirà di ulteriori risorse infermieristiche. In base a tale intesa, infatti, sarà il personale dell’azienda territoriale a continuare l’attività vaccinale nei locali dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, pertanto i professionisti impegnati nella vaccinazione, 23 infermieri e 10 OSS, potranno essere riallocati.Per quanto riguarda la gestione del personale ed il reclutamento di nuove risorse, come ha riferito l’assessore in base alle informazioni ricevute, è stato messo a punto un piano Covid, già deliberato dalla direzione aziendale (atto n. 893 dello scorso 3 settembre) avente ad oggetto “Adozione del piano logistico-strutturale-assistenziale per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19, periodo settembre/dicembre 2021”, che riguarda tutti gli operatori presenti in azienda, anche tenuto conto dei trasferimenti che dovranno essere autorizzati verso l’Azienda Usl Toscana sud est. La programmazione, che prevede l’impiego di 36 medici, 132 infermieri e 46 OSS, e posti letto nella “Bolla Covid” (lotto Dea) così ripartiti: al piano 3s 12 posti letto di terapia intensiva e 21 sub-intensiva, al 2s 3 in terapia intensiva e 12 sub – intensiva e piano 1s 37 posti di degenza ordinaria, contribuirà a garantire il buon funzionamento dell’ospedale anche nell’ipotesi di incremento dei ricoveri per Covid.Sulla questione legata ad una probabile negatività di bilancio, l’assessore ha poi spiegato che, negli anni, l’AOUS ha sempre chiuso in pareggio e solo con la pandemia, che ha generato un decremento delle prestazioni sanitarie aziendali, si è determinata una flessione dei ricavi, che comunque, con un’efficace programmazione e con l’abbattimento delle liste d’attesa, l’azienda sta recuperando. Per quanto concerne, invece, le tecnologie sanitarie obsolete, dopo un’attenta ricognizione interna, con il supporto delle tecnologie sanitarie, dei direttori dei DAI (Dipartimenti ad Attività integrata) e di tutti i direttori di UOC (Unità Operativa Complessa), sono state predisposte sostituzioni e nuove acquisizioni di strumentazioni all’avanguardia per consentire a tutti i professionisti di lavorare in sicurezza. Un piano realizzabile, grazie al supporto finanziario della Regione Toscana, che consentirà ogni anno e per i prossimi tre anni 10 milioni di euro di attrezzature sanitarie.Risorse che, in base alla delibera della Giunta regionale n. 760 del 30 luglio 2021, dovrebbero aggiungersi ai 17 milioni del PNRR per la messa in sicurezza sismica. L’azienda potrebbe ottenere ulteriori risorse anche per l’ammodernamento tecnologico, tuttavia, al momento non c’è certezza essendo in corso il confronto fra Regione e Governo. Inoltre, l’AOUS ha predisposto e messo a bando una gara per realizzare uno studio di fattibilità che ridisegnerà l’ospedale con massima attenzione a tutte le sue attività e che metterà insieme le esigenze sanitarie, gli spazi per la logistica, gli accessi, la viabilità interna, i magazzini, gli spogliatoi e i parcheggi, con l’obiettivo di rendere l’intero sistema efficiente e massimamente fruibile da parte di utenti e professionisti. Nella progettazione saranno coinvolti tutti i Dipartimenti, in modo da tenere conto delle diverse esigenze nel rispetto della piena integrazione tra ricerca, didattica e assistenza, e di ogni lavoratore affinché quest’ultimo possa svolgere la sua attività in un ambiente in grado di rispondere alle sue necessità professionali offrendo al contempo adeguatezza, operatività e comfort. Un masterplan che dovrà prevedere l’articolazione degli interventi di riqualificazione funzionale per fasi successive, definendo l’iter temporale in termini di fattibilità per garantire il mantenimento dell’attività sanitaria anche nell’eventualità della realizzazione di un nuovo edificio.Il consigliere Davide Ciacci ha ringraziato l’assessore per la risposta e l’impegno dimostrato e, al contempo, si è dichiarato parzialmente soddisfatto per quanto comunicato dal Direttore Generale dell’Aou senese perché, pur condividendo gli investimenti in tecnologie questi devono però essere supportati da assunzioni di personale a tempo indeterminato, così da garantire appieno i servizi e fidelizzare i professionisti. I 17 milioni del PNRR dovrebbero anche essere utilizzati per risolvere il problema delle liste di attesa, in parte, ad ora, dirottate alla Clinica Rugani e che non può rappresentare una soluzione aggiuntiva ma non sostitutiva.L'assemblea consiliare ha approvato il progetto per la realizzazione di una cabina prefabbricata (tipo box) a servizio della rete di distribuzione dell'energia elettrica in prossimità del cimitero di Casciano delle Masse.L'intervento in progetto rientra nel più ampio progetto di “resilienza” della rete di distribuzione della Regione Toscana, che si pone l'obiettivo di aumentare la capacità della rete, di resistere a sollecitazioni esterne probanti (neve, ghiaccio e vento) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operativitàIl vicesindaco ha illustrato l'atto ricordando che, in base alla normativa in materia, i cimiteri devono essere collocati ad almeno 200 metri di distanza dal centro abitato ed è vietato costruire nuovi edifici nel raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.Trattandosi nello specifico di un'opera di interesse pubblico, l'intervento, visto il parere favorevole, obbligatorio per altro, ottenuto da parte dell'azienda sanitaria, potrà essere realizzato a una distanza di 12 metri dal margine esterno del cimitero, in deroga dal limite previsto per legge.L'assemblea consiliare ha deliberato l'acquisizione al demanio del patrimonio comunale di alcune opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del complesso residenziale nell'area dell'ex distributore in via E.S. Piccolomini.L’assessore al Patrimonio ha spiegato all'aula che la ditta Eacos (edili artigiani consorziati società cooperativa) proprietaria dell'area e titolare del permesso a costruire, cede all'Ente alcune opere di urbanizzazione a titolo gratuito in base a un atto unilaterale stipulato con l'amministrazione. Nello specifico si tratta di un parcheggio di 181 mq; una piccola zona pedonale (187 mq) attrezzata con sistemazioni a verde e un'area pedonale per ricostituire la continuità dei marciapiedi lungo via Piccolomini, dei quali la Direzione Manutenzione del Comune ne ha verificato la corretta realizzazione.