Suppletive, il candidato del partito 3V, Tommaso Agostini, in piazza Salimbeni

Sabato 18 settembre il candidato alle suppletive di Siena per il partito 3V, Tommaso Agostini, si presenta alla stampa assieme al segretario Luca Teodori. L'appuntamento è alle ore 17 in piazza Salimbeni. Seguirà un comizio fino alle 19, l'ora giusta per un aperitivo informale con i due rappresentanti di 3V, a cui sono tutti invitati.



Alle ore 16, in piazza Matteotti, avrà luogo una manifestazione indipendente, promossa degli studenti universitari senesi contrari al Green pass. "3V manifesta la sua solidarietà ed invita la cittadinanza a recarsi in centro a Siena per sostenere entrambe questi incontri importanti in un momento cruciale per la libertà."