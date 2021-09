Suppletive, Marco Rizzo (PC) in provincia di Siena

Il candidato del Partito Comunista sulla geotermia nell'Amiata: ''Controllo completamente pubblico sul sistema energetico''

Martedì 21 settembre Marco Rizzo, il segretario e candidato del Partito Comunista per le elezioni suppletive, sarà presente al confronto tra i candidati alle ore 9 a Siena presso la Camera di Commercio, poi dalle 11 alle 13 sarà con banchetto al mercato di Monteroni d'Arbia ed a seguire nuovamente a Siena per un pranzo con i militanti ed i simpatizzanti.Dalle 14,30 alle 16.30 banchetto con comizio nel centro di Siena e volantinaggio; alle ore 18 alle 19 banchetto con comizio ai giardini pubblici di Chianciano Terme.Alle ore 21.30 dibattito elettorale televisivo di Siena Tv (ore 21.30 canale 90 dtt). "Parleremo, in ogni ambito - spiega il Partito Comunista - delle centrali geotermoelettriche dell'Amiata Senese.Il Partito Comunista ritiene inaccettabile l’assegnazione di concessioni per lo sfruttamento dell’energia geotermica e la costruzione di centrali geotermoelettriche ad imprese private che nell'Amiata Senese hanno prodotto solo inquinamento, emettendo mercurio, ammoniaca, arsenico ed anidride carbonica, rendendo, in alcuni casi, le acque non più potabili, una chiara speculazione economica ed introiti milionari alle società presenti nella zona Amiata come Enel che percepisce, grazie agli incentivi, circa 50 milioni di euro ogni anno e prossimamente Sorgenia (se dovesse andare in porto il progetto della costruzioni dell’ennesima centrale) e a chi fosse ad esse collegate.Un controllo completamente pubblico sul sistema energetico garantirebbe tecniche di sfruttamento sostenibili (ad esempio la bassa entalpia che permette il riscaldamento degli edifici senza conseguenze nefaste), assunzioni, un notevole abbassamento dei costi sostenuti dalle famiglie per le bollette e totale garanzia sulle protezioni ambientali nell’erogazione. In più i lavoratori avrebbero il controllo della produzione, lavorando tutti, lavorando meno, vivendo meglio."