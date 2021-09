Trasporti, sicurezza nel centro storico: Siena Ideale scrive al Prefetto

"Siena Ideale segue con attenzione le vicende che riguardano la città prestando attenzione anche a quelle problematiche che pur evidenti e segnalate dai cittadini non trovano risposta dalle istituzioni." Così l'inizio di un intervento di Siena Ideale."La viabilità accompagnata dalla sicurezza all'interno del centro storico, in particolare nelle vie vicine a Piazza del Campo, è sempre stata oggetto di discussione e di interventi di modifica, in alcuni casi forzatamente a causa di spiacevoli episodi. E’ anche per quest'ultima ragione che abbiamo inviato una segnalazione al Prefetto, riguardante una criticità dovuta al transito del bus “Pollicino” tra via di Città e via Fontebranda".Nella lettera inviata al Prefetto Maria Forte, Siena Ideale, segnala infatti "la pericolosa situazione che si crea ogni volta che il bus "Pollicino" linea 54 della Tiemme" si immette in via Fontebranda da Porta Salaria - e viceversa, creando rischio ai numerosi pedoni."Più volte - si legge nella lettera - la Polizia Municipale è stata impegnata sul posto per effettuare rilievi post incidenti. In seguito ai ripetuti incidenti, abbiamo sottoposto il problema all'attenzione dell'Amministrazione comunale con un'interrogazione presentata nel mese di maggio"."Al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei turisti", conclude Siena Ideale, "suggeriamo una possibile soluzione concernente il riprestino del capolinea in via di Fontebranda all'altezza degli ex-macelli."