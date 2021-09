Consiglio comunale su Mps, il sindaco Luigi De Mossi invita le istituzioni

Seduta straordinaria monotematica sulla banca martedì 28 settembre

Si terrà martedì 28 settembre presso la sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico il Consiglio comunale straordinario di Siena in seduta monotematica. L’unico punto all’ordine del giorno del consiglio, convocato per le ore 9, sarà infatti la banca Monte dei Paschi di Siena.Un’iniziativa partita dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che nei primi giorni dello scorso agosto dichiarò pubblicamente la volontà di intraprendere questo tipo di percorso di partecipazione e di condivisione su una tematica così attuale e delicata per l’intera comunità senese e non solo.Lo stesso Sindaco ritiene di grande importanza il consiglio monotematico sulla situazione della banca Monte dei Paschi e per questo rivolge l’invito ai lavori del massimo consesso cittadino a tutti i rappresentanti delle istituzioni, fra cui il presidente della Regione Toscana, gli assessori regionali, i consiglieri regionali e i parlamentari di riferimento del territorio, il presidente della Provincia di Siena, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, l’Arcivescovo di Siena e i rappresentanti dei lavoratori.