L'agenzia di comunicazione senese Pop Comm taglia il traguardo dei 5 anni

Pop Comm, digital agency senese nata dalla passione, dalla professionalità e dallo spirito imprenditoriale di Simone Lorenzetti, Oriana Bottini ed Elettra Palazzesi, compie oggi 5 anni, confermandosi come realtà concreta e punto di riferimento nel campo della comunicazione senese.



“Pop Comm è un’agenzia che fin dagli esordi ha mirato all’eccellenza - commentano i soci -. Oggi, dopo 5 anni di duro lavoro e sacrifici, possiamo dire di aver riscosso grandi soddisfazioni; gli obiettivi che ci siamo prefissati, e che abbiamo raggiunto, hanno permesso all’agenzia ed alle persone che ne fanno parte di maturare ed evolvere in qualcosa di importante e concreto. Questo è solo un piccolo traguardo, per il futuro vogliamo continuare a crescere ed aggiornarci per metterci sempre alla prova”.



Pop Comm collabora con importanti realtà del territorio senese, ma anche di respiro nazionale, e tra i suoi punti di forza ha la fornitura di servizi di marketing, di soluzioni web e di grafica altamente personalizzabili e sempre al passo con le evoluzioni della comunicazione online e offline.



"5 anni fa abbiamo scommesso su di noi, su questo territorio e sull'importanza della comunicazione e oggi - affermano i soci di Pop Comm - possiamo dire di aver vinto quella scommessa. Ringraziamo chi ci ha supportato in questi anni e tutti i nostri clienti presenti, passati e futuri, per la fiducia e per aver creduto fin da subito in noi e nel nostro lavoro, a volte fuori dagli schemi, ma sempre orientato a comunicare al meglio ogni messaggio.



Il nostro obiettivo per i prossimi anni - aggiungono Simone Lorenzetti, Oriana Bottini ed Elettra Palazzesi - è quello di continuare ad offrire soluzioni di comunicazione tailor made di eccellenza per contribuire alla crescita del business dei nostri clienti attraverso il web e i suoi potenti strumenti”.