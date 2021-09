Lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Siena da domani, giovedì 23 settembre, inizia il trasloco da via Fosso di S. Ansano a via di Città n. 81. Una sistemazione logistica più consona per il carico di lavoro a cui deve far fronte il servizio. A causa di tale trasferimento per circa 10 giorni potrebbero verificarsi dei disservizi per i quali l’Amministrazione si scusa con gli utenti.Resta comunque l’obbligo di prenotare un appuntamento inviando una mail a fabrizio.mannucci@comune.siena.it