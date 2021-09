Modifiche alla viabilità per la partita Siena-Reggiana

In occasione della partita di calcio Siena-Reggiana, in programma per le ore 17,30 di domani, sabato 25 settembre, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 23 di oggi, 24 settembre, e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 8 di domani.Sempre dalle 8 di domani divieto di sosta con rimozione forzata in viale XXV aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e in via Tozzi, interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 15.30.Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di ordine pubblico.