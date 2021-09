On. Guglielmo Picchi (Lega): ''Sei Toscana boicotta le suppletive''

"Da qualche giorno il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona come prima nella città di Siena, nonostante le forti denunce del nostro assessore Buzzichelli". Così interviene l'onorevole Guglielmo Picchi, commissario provinciale Lega Siena.



"Viene il sospetto, più che fondato, che il disservizio sia intenzionale da parte di Sei Toscana per influire sull'esito delle elezioni suppletive, mettendo così in cattiva luce l'amministrazione comunale senese che è in realtà vittima degli stessi disservizi."