Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Enrico Letta e dei candidati del centrosinistra

"Il coordinamento di Sinistra Civica Ecologista di Siena sostiene la candidatura di Enrico Letta nelle suppletive del collegio 12 Arezzo Siena, e contribuisce all'affermazione delle liste di Centrosinistra nei tre comuni al voto per il rinnovo dei propri consigli comunali. Per questo, chiediamo ai nostri elettori e simpatizzanti di votare il 3 e il 4 ottobre Enrico Letta e i candidati a sindaco Gianluca Sonnini a Chiusi, Andrea Francini a Trequanda e Giuliano Rosi a Monticiano." Così un intervento di Sinistra Civica Ecologista."Per Sinistra Civica Ecologista l'obiettivo è l'affermazione di un progetto strategico che guardi alla ricostruzione di un confronto politico all'interno del centrosinistra, aperto alle esperienze progressiste e ambientaliste.Queste elezioni sono un primo, importante appuntamento per costruire una forte alternativa alla destra in vista delle elezioni politiche e delle comunali di Siena nel 2023 e, allo stesso tempo, per misurarci con una nuova proposta politica, con il necessario rinnovamento programmatico e con un nuovo metodo per governare e pensare il nostro territorio.In particolare, con Enrico Letta, abbiamo sviluppato in queste settimane un confronto costruttivo apprezzandone la capacità di ascolto e la disponibilità a farsi carico dei temi fondamentali del nostro territorio.Molti sono stati gli approfondimenti che abbiamo potuto realizzare: dalla vicenda della Banca MPS, alle potenzialità che può esprimere un'esperienza come Toscana Life Sciences, fino a farla diventare un polo nazionale nel campo della ricerca sui vaccini.Fondamentale sarà l'impegno di tutto il Centrosinistra nel ricostruire una progettualità territoriale innovativa e moderna, in grado di attrarre risorse europee, per potenziale e riqualificare il nostro sistema infrastrutturale materiale, per dare forza alle ricchezze e alle vocazioni del territorio, per poter definire una nuova visione di sviluppo sostenibile da punto di vista ambientale, sociale e culturale.Sinistra civica Ecologista intende lavorare per promuovere un maggiore radicamento sul territorio e, soprattutto, per costruire un’iniziativa politica di confronto con le componenti del Centrosinistra, con il Movimento 5 stelle e con cittadini senesi. Occorre mettere in campo un impegno unitario e condiviso.In questo ambito, importante sarà la disponibilità del Partito Democratico.Riteniamo che sia il momento di superare con determinazione i comportamenti autoreferenziali e le sterili divisioni che, purtroppo, hanno penalizzato in passato la possibilità di rinnovare la nostra proposta politica e programmatica.Il sostegno a Enrico Letta e la costruzioni di alleanze unitarie nei comuni al voto, sono una base di partenza da valorizzare con determinazione per riuscire a rigenerare un costruttivo confronto politico e mettere le gambe ad uno schieramento Progressista, Ecologista e Civico, in grado di arginare la destra e rispondere alle difficili sfide che la nostra realtà ha di fronte già adesso, e soprattutto nei prossimi anni."