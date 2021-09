Suppletive, Angelina Rappuoli presenta a Siena le proposte del Movimento Nazionale Italiano

Domenica 26 settembre una delegazione del Direttivo nazionale del Movimento Nazionale Italiano insieme alla candidata alle suppletive Angelina Rappuoli saranno in piazza Salimbeni a Siena, dalle 15 alle 17, per presentare alla cittadinanza "le proposte e le posizioni politiche che vogliano rappresentare in nome di tutti quei cittadini stanchi e stufi dei soliti partiti politici."



"I cittadini ttaliani, e in questo caso i cittadini di Siena - prosegue il Movimento Nazionale di Siena -, della provincia di Siena e di una parte della provincia di Arezzo, hanno il diritto di conoscere i progetti dei vari gruppi politici che gli chiedono il voto.



I soliti si appoggiano su posizioni consolidate, e facili da prendere, e sono troppo spesso abituati a cambiare posizione in favore dei comodi personali. L’elezione suppletiva che si terrà il 3 e 4 ottobre, per i cittadini della circoscrizione XII è una votazione importante, perché gli permetterà di scegliere direttamente il proprio rappresentante, ed è doveroso informarli.



Insieme si può cambiare. Si deve cambiare! E' per questo motivo che il nostro simbolo è il simbolo della svolta".