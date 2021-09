Suppletive, Siena Ideale: ''Sosterremo chi si impegnerà nella crescita del nostro territorio''

Siena Ideale ha presentato un documento dettagliato ai candidati nel quale richiede "un impegno eccezionale e bipartisan per il riposizionamento di tutto il nostro territorio, con visioni e strategie efficaci che puntino ad una nuova stagione di crescita, sostenuta e duratura e ad una maggiore attrattività di imprese e di talenti.""L’obiettivo - spiega Siena Ideale in una nota - è quello di rendere la nostra realtà adeguata alle sfide globali, senza condizionamenti di modelli di sviluppo non più riproducibili e “dell’ansia da consenso” di breve periodo che produce solo immobilismo, accantonando l’interesse generale.Noi voteremo pertanto chi si impegnerà per:- Adeguamento infrastrutturale;- Sviluppo della cultura d’impresa;- Affermazione di Siena come una delle capitali culturali italiane;- Garanzia di un futuro certo per MPS, con particolare attenzione al credito di prossimità ed alla salvaguardia delle professionalità esistenti.Chi rappresenterà questo territorio - conclude l'associazione - dovrà farsi carico in maniera inequivocabile di queste priorità. Siena Ideale ritiene, infatti, che senza coerenza strategica fra il territorio e chi lo rappresenterà sarà difficile agganciare la ripresa. Siena Ideale darà il proprio sostegno a chi garantirà il raggiungimento di questi obiettivi".