Elezioni suppletive, intervento di Confcooperative

Marchi: "Servono politiche attive per il lavoro e più attenzione al mondo cooperativo"



"Servono politiche attive per il lavoro, tema centrale nel Paese e nel nostro territorio, favorendo una maggiore concertazione tra le istituzioni ed il mondo cooperativo, perché un'economia sostenibile che si ispira ai valori della solidarietà, della cura del territorio e del benessere dei lavoratori è la strada per il rilancio del senese, per superare una crisi ulteriormente aggravata da questo periodo di pandemia". Così Mario Marchi, presidente di Confcooperative Siena si rivolge ai candidati alle suppletive del prossimo 3-4 ottobre.



"Fondamentale incentivare la tutela del territorio e del paesaggio, valore aggiunto conosciuto e riconosciuto a livello internazionale, sia per promuovere un turismo di qualità, sostenibile e attento ai luoghi, sia per sostenere le nostre rinomate produzioni agro-alimentari.



Rimane ancora da migliorare la viabilità, dai collegamenti stradali a quelli ferroviari, per superare i limiti infrastrutturali e di mobilità tuttora presenti", continua Marchi ricordando l'importanza del mondo cooperativo che a Siena e provincia è attivo in vari settori, dall'agricoltura ai servizi alla persona, dall'ambito turistico e quello culturale.