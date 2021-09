Potere al Popolo, chiusura campagna elettorale in piazza Salimbeni

Venerdì 1° ottobre, in piazza Salimbeni a Siena ci sarà l'evento di chiusura della campagna elettorale di Potere al Popolo in forma di flash mob."Durante l'evento - spiega Potere al Popolo - verrà riproposto in sintesi il programma per le elezioni suppletive e con un breve comizio in cui interverranno Giorgio Cremaschi, dell'esecutivo Nazionale di PaP ed Elena Golini, candidata alla Camera dei deputati. Lo slogan chiave dell'evento sarà quello usato per tutta la campagna elettorale: riprendiamoci il futuro! Quello che ci hanno tolto il centrosinistra e la destra che hanno governato negli ultimi anni e che ora si propongono per risollevare il territorio nonostante siano la causa dei nostri problemi e non la cura."