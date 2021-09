Etruria Retail, si accende la sfida di ''Insieme per vincere'': 30 mila voti per sostenere la Onlus del cuore

Fino al 30 settembre le associazioni possono iscriversi per essere votate

130 associazioni iscritte e circa 30mila votazioni arrivate da tutta la Toscana. Sono questi i numeri più significativi di “Insieme per vincere. In gara per il territorio”, il concorso lanciato da Etruria Retail nell’ambito dei festeggiamenti per il 60 anniversario, per sostenere le associazioni della Toscana.A pochi giorni dal termine delle iscrizioni Siena, con il 22 per cento, e Grosseto, con il 21, sono le città che hanno fatto registrare il maggior numero di iscrizioni alla gara. In palio ci sono: 6.000 euro per la Onlus chi salirà sul gradino più alto del podio, 3.000 per la seconda classificata e 1.000 per la terza.Un concorso rivolto ad associazioni e clienti. Per partecipare al concorso è necessario registrare un’associazione no profit, di qualsiasi natura, entro il 30 settembre sul sito www.insiemepervincere.net , compilare il modulo on line e chiedere ai propri sostenitori di essere votati. I clienti dei supermercati e negozi associati Etruria Retail a insegna Carrefour Market ed Express della Toscana riceveranno sullo scontrino, ogni 10 euro di spesa, un codice stampato da usare sul sito www.insiemepervincere.net per votare l’associazione del cuore. I clienti, oltre a votare per una Onlus, potranno partecipare, conservando lo scontrino, all’estrazione finale del concorso e vincere buoni spesa da spendere nei punti vendita aderenti all’iniziativa.Ultimi giorni per partecipare al concorso. Le associazioni hanno tempo fino al 30 settembre per iscriversi al concorso su www.insiemepervincere.net . Fino al 31 ottobre i clienti potranno fare la spesa nei punti vendita e votare la Onlus del cuore. I vincitori saranno proclamati il 30 novembre 2021.. Oltre a “Insieme per Vincere” continuano le iniziative e le offerte speciali per i 60 anni di Etruria Retail. Fino al 3 ottobre prosegue la promozione Sconti 60% disponibile su tutti i punti vendita Carrefour Market, Carrefour Express e Bottega Sapori e Valori della rete di Etruria Retail. I clienti, inoltre, potranno partecipare al concorso “Cancella e vinci. La spesa che ti premia”. A fronte di un acquisto per un importo di 20 euro, i clienti riceveranno una cartolina da grattare per vincere subito 1 dei 60 mila premi in palio. L’iniziativa prevede anche un’estrazione finale che mette in palio la Lux Experience “Food & Winelovers” presso il Relais&Chateaux “Il Falconiere” di Cortona, in provincia di Arezzo. Per conoscere il regolamento completo, è possibile visitare il sito www.laspesachetipremia.net