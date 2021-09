Lega Siena: ''Il Ministro Garavaglia nel collegio a sostegno di Marrocchesi Marzi''

Oggi, martedì 28 settembre, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà nel collegio elettorale di Siena per sostenere Tommaso Marrocchesi Marzi.



La visita è iniziata questa mattina presso le Terme di Chianciano per un incontro con le associazioni di categoria e gli operatori economici ed è poi proseguita a Montepulciano a palazzo Tarugi con operatori turistici e imprenditori del settore vitivinicolo.



Dopodiché, si sposterà a Siena, dove è previsto un incontro a Palazzo Pubblico con il sindaco Luigi De Mossi. Alle 15.30 ci sarà a Palazzo Patrizi, in via di Città 75, un convegno sul turismo post covid organizzato dal Centro Studi Machiavelli con associazioni di categoria, operatori economici del settore turistico e ricettivo.

Alle 15.30 prima del convegno, il Ministro incontrerà la stampa.