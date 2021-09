Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 30 settembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del capitano del Popolo di Palazzo Pubblico

L'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per giovedì 30 settembre alle ore 9.00, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione. Saranno trattati gli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 188 2021 RELAZIONE CONSOLIDATA SUI RISULTATI GLOBALI DELLE GESTIONI DI ENTI ED ORGANISMI COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI – ART. N. 152, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/2000 – ESERCIZIO 2020 – PRESA D'ATTO.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 192 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 – APPROVAZIONE.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 180 2021 CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE IGNOTO” - MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE”.4 COMUNICAZIONI 189 2021 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.5 INTERROGAZIONE 183 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PIANO DI DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI SIENA.6 INTERROGAZIONE 184 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL ALLO SPOSTAMENTO DELL'UBICAZIONE DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE IN PARTICOLARE QUELLA SITA IN VIALE BRACCI ALTEZZA VIA PETRI.7 INTERROGAZIONE 191 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIEREI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI SULL'ORGANIZZAZIONE SI SIENA FESTIVAL.8 MOZIONE 112 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “LUOGO DELLA MEMORIA PER LE VITTIME SENESI DEL COVID”.9 MOZIONE 129 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA DAVIDE DORE SULLE AREE P.E.E.P. PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE VINCOLI DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.10 MOZIONE 139 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SU ADF S.P.A..11 MOZIONE 138 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).12 MOZIONE 154 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SU “CHICO IN ITALIA”.13 MOZIONE 156 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI SULLE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DECRETO COVID IN MERITO ALL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS A GRAN PARTE DELLE ATTIVITA' UMANE.14 MOZIONE 160 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LEGA MASSIMO BIANCHINI PER IL CONFERIMENTO DI UN ATTESTATO DI RICONOSCENZA AGLI OPERATORI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO SENESE.15 MOZIONE 168 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALL'AIUTO DEL COMUNE DI SIENA VERSO LE ZONE SARDE COLPITE RECENTEMENTE DALL'INCENDIO.16 MOZIONE 171 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA MASSIMO BIANCHINI, FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO SULLA PARITA' DI GENERE COME LEVA DI EQUITA' E SVILUPPO ECONOMICO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DI QUESTO OBIETTIVO TRASVERSALE DEL PNRR.17 MOZIONE 172 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO A ISTITUZIONE DEL “CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO” PER LE DONNE RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE DA ZERO A 3 (TRE) ANNI DI ETA' PER PARCHEGGIARE A TARIFFA AGEVOLATA NEGLI STALLI DELIMITATI DALLE STRISCE BLU.18 MOZIONE 181 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI.19 MOZIONE 190 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BARBARA MAGI, BERNARDO MAGGIORELLI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI SULL'ADESIONE ALL'APPELLO PER L'ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA NASCENTE”.