Suppletive, Marrocchesi Marzi (centrodestra): ''Su Mps mea culpa PD in Consiglio comunale tardivo ma dovuto''

"Sono soddisfatto della discussione di ieri nel Consiglio comunale straordinario su MPS. Il testo definitivo, anche se vi si è giunti in modo sofferto, ha al suo interno l'ammissione di colpevolezza del PD nella gestione ventennale di MPS. Non solo anche Pierluigi Piccini, quello che ha iniziato il disastro ai tempi di Banca121, ha votato e sottoscritto la presa di distanza dagli errori del passato. cioè i suoi e del PD." Così un intervento di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra alle prossime elezioni suppletive.



"Purtroppo questo non ci ridarà la banca - prosegue Marrocchesi Marzi - ma indica chiaramente agli elettori che è necessaria una forte discontinuità. Quanto a Letta, mi fa piacere che si affidi al centrodestra e quindi a me, sposando le mie proposte per il salvataggio della banca, ma rende anche evidente quanto sia inutile ed inaffidabile votarlo."