Turista si sente male sulla Torre del Mangia: soccorso dai sanitari, viene recuperato dai Vigili del Fuoco

Un turista straniero di 65 anni è stato colto da un malore mentre stava visitando la Torre del Mangia in Piazza del Campo a Siena.E' accaduto attorno alle 11.20 di oggi, mercoledì 29 settembre. Il medico e l'infermiere dell'automedica del 118 intervenuti, insieme ai volontari, sono saliti in cima alla torre ed hanno effettuato sul posto gli accertamenti del caso.Valutata la gravità del quadro clinico dell'uomo, i sanitari hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta immobilizzato il paziente, lo hanno recuperato calandolo tramite manovre SAF (Speleo Alpino Fluviale) all'interno della torre.L'uomo è stato poi affidato al personale del 118 che ha provveduto a traportarlo in codice giallo presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.