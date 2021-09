Minorenne sorpreso dalla GdF in possesso di hashish nel centro di Siena

Durante uno dei controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza di Siena presso il centro cittadino, un minorenne è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente che, a seguito degli esami effettuati, è risultata essere hashish.Il minorenne è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 e la sostanza, sottoposta a sequestro amministrativo, è stata trasmessa alla locale USL per le analisi di rito. Tutti gli atti sono stati notificati ai familiari del giovane."Tale attività - spiega la Guardia di Finanza di Siena -, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza a tutela, in particolare, dei più giovani, della salute e dell’incolumità pubblica, per la prevenzione e per il contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all’utilizzo di qualsiasi tipologia di droga."