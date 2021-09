Istituto Franci, FdI: ''La professoressa Brugi ha diritto di riprendere il suo ruolo''

"Da quasi due mesi il Sindaco di Siena ha designato la professoressa Miranda Brugi quale componente il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Franci, in rappresentanza del Comune di Siena. Evidentemente qualcuno ha un vero terrore che la professoressa Brugi possa riprendere la sua attività, che legittimamente le spetta, in seno all’Istituto, dove ha operato per molti anni in veste di presidente con ottimi riscontri personali e manageriali, culminati nell’avvio della procedura per la statizzazione dell’Istituto." Questo l'inizio di un intervento del gruppo consiliare di Siena di Fratelli d'Italia."Poi i fatti sono noti. La professoressa Brugi è stata letteralmente “fatta fuori” dal Franci, con l’esclusione immotivata ed ingiustificata dalla terna dei nomi da proporre al ministro Messa, con una procedura non ad evidenza pubblica e con infine l’insediamento di una figura di evidente matrice politica nella persona del presidente Carli.Non solo. Mentre si sostituiva una figura politica ad una personalità espressione elevata del mondo culturale, quale la professoressa Brugi, la nuova gestione accusava il Comune di... ingerenze politiche!Il Comune sta verificando attentamente tutti questi passaggi. E’ certo che i ritardi e la mancata nomina della professoressa Brugi manifestano ancora una volta di più qual è l’effettiva volontà di collaborazione e di trovare un punto di incontro nell’attuale gestione da parte del Franci con il Comune di Siena."