Suppletive, Elena Rosignoli (PD): ''Letta ha accolto le potenzialità della provincia di Siena, auspico la sua elezione''

In dirittura finale la campagna elettorale per le elezioni suppletive del collegio 12 Siena Arezzo. Sarà Cortona alle 18 la città della Valdichiana che ospiterà la chiusura del candidato del centrosinistra Enrico Letta mentre a Siena alle 21,00 in piazza Salimbeni l’ultimo passaggio.



"Auspico - confida il consigliere regionale del Partito Democratico, Elena Rosignoli - l’elezione in nostra rappresentanza di Enrico, uomo di grande spessore politico, competente ed attento ai bisogni del territorio; ha condotto una campagna elettorale capillare toccando tutti i comuni; campagna incentrata su temi, problematiche e opportunità.



Va sottolineato - continua Rosignoli - come Letta ha accolto ed analizzato la potenzialità di Siena e della nostra provincia che potrebbe portare nuova linfa nel tessuto economico e sociale con la capitalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nel settore biotecnologico e farmaceutico dove le nostre peculiarità sono ritenute eccellenti non solo al livello nazionale ma anche europeo.



Certo - conclude Rosignoli - le criticità sono molteplici; la spinosa questione Monte dei Paschi, l’adeguamento delle infrastrutture, tutte le tematiche legate al mondo del turismo, agricoltura e della cultura necessitano di un risanamento e di progetti a lungo miraggio, di conseguenza è necessario eleggere un rappresentante che si prenda carico delle potenzialità e delle criticità che sappia muoversi tra il recepimento dei fondi europei e del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e sappia mettere in campo tutti gli strumenti idonei alle nostre realtà."