Fises: ''Soddisfazione per il proscioglimento dalle accuse al direttore''

La nota della Finanziaria in merito alla vicenda che ha interessato il D.G. della società



“Con soddisfazione apprendiamo la notizia del proscioglimento “perché il fatto non sussiste” da ogni accusa a carico del direttore della Finanziaria Senese di Sviluppo. E’ la giusta conclusione di una fase complessa che abbiamo affrontato con serenità”. Massimo Terrosi, Presidente della Fises, interviene sulle notizie legate alla vicenda che ha interessato il direttore della società e riportate dai media.



“Con massima collaborazione e rispetto verso gli enti inquirenti e la Magistratura abbiamo sempre confidato che la situazione venisse chiarita in tempi rapidi e con esito positivo. E così è stato – fa notare Terrosi - abbiamo sempre riposto massima fiducia nel direttore Davide Rossi che, dopo il periodo di sospensione imposto dal giudice, ha proseguito il suo lavoro con il massimo impegno e la completa stima di tutto il Consiglio di amministrazione della società e dei soci.



Non abbiamo mai avuto dubbi sull’operato del direttore – aggiunge il presidente - anche tenuto conto della serietà e della correttezza dallo stesso sempre dimostrata nella sua lunga esperienza al servizio di Fi.Se.S. spa”.