Attività fuori dall’orario scolastico, il Comune di Siena va incontro alle esigenze delle famiglie

Al via la fase sperimentale con la scuola “Mara Meoni”

Attività gratuite ludico-creative fuori dal canonico orario scolastico, in modo da venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie. E’ il progetto sperimentale che il Comune di Siena avvia nel mese di ottobre presso la scuola d’infanzia comunale “Mara Meoni” per “supportare le mutate condizioni lavorative nelle famiglie”, come si legge nella delibera di giunta approvata nell’ultima seduta.L’assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Paolo Benini, intende in questo modo assicurare le migliori condizioni di socializzazione dei minori e, al contempo, favorire un miglioramento nella qualità della vita personale e professionale, andando dunque incontro agli eventuali cambianti negli orari di lavoro o alle mutate condizioni quotidiane nelle abitudini familiari. Il plesso “Mara Meoni” si presta in particolare a questo tipo di progetto, gratuito e sperimentale e che potrà essere ampliato anche ad altri plessi qualora incontrasse un riscontro positivo da parte dei cittadini. Il servizio sarà gestito tramite un soggetto terzo specializzato nel settore, avente tutte le caratteristiche di affidabilità, competenza professionale ed esperienza necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, anche attraverso l’applicazione delle norme anti Covid. Sarà a disposizione, in maniera gratuita, delle famiglie con minori nella fascia d’età 3-6 anni, ampliando l’offerta di socializzazione.Il servizio – precisa il Comune - verrà erogato al termine del normale orario scolastico per cinque giorni a settimana per un massimo di venti bambini al giorno, con diritto di precedenza per quelli della “Mara” Meoni”. La sperimentazione durerà fino al 23 dicembre e sarà suscettibile di proroga in base al gradimento dello stesso e alla positiva risposta delle famiglie.