Siena, elezioni suppletive: 52 sezioni scrutinate, Enrico Letta davanti di 6 punti

I dati ufficiali delle elezioni suppletive nel collegio uninominale Toscana 12 - Siena

I dati relativi asezioni su(8.248 votanti), danno il candidato del centrosinistra Enrico Letta in vantaggio di oltre 6 punti percentuali sul rivale Tommaso Marrocchesi Marzi, appoggiato dal centrodestra, nelle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale Toscana - 12 Siena.Letta (Con Enrico Letta) al momento ha ilper cento delle preferenze, pari a 9.692 voti, contro ildi Marzi (Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi con l'Italia), votato da 7.655 elettori.Ricordiamo che alle precedenti elezioni della Camera del 2018, il candidato del centrosinistra Pier Carlo Padoan, dimissionario da parlamentare, ottenne il 36,18% dei voti, appoggiato da Partito Democratico, +Europa, Italia Europa Insieme e Civica Popolare Lorenzin. Il candidato del centrodestra Claudio Borghi (appoggiato da Lega, Forza Italia. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e Noi con l'Italia - UDC), invece, fu votato dal 32,28 per cento degli elettori.Distanti gli altri candidati: Elena Golini di Potere al Popolo ha il 7,14%, Tommaso Agostini, candidato di 3V Verità Libertà è al 5,90%, Marco Rizzo del Partito Comunista al 3,77%, Mauro Aurigi di Per l'Italia con Paragone Italexit è all'1,61 per cento, chiude Angelina Rappuoli del Movimento Nazionale Italiano con l'1,16% delle preferenze.