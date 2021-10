Suppletive 2021, affluenza definitiva al 35,93%

I dati definitivi di affluenza alle urne nel collegio uninominale Toscana 12 - Siena

E' della percentuale definitiva di affluenza alle urne delle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati del Collegio Uninominale Toscana 12 - Siena che si sono svolte nell'intera giornata di ieri, domenica 3 ottobre e nella giornata di oggi, lunedì 4, fino alle 15.Nellesezioni elettorali deiComuni al voto (30 in provincia di Siena e 5 in provincia di Arezzo) sonogli aventi diritto che hanno espresso la loro preferenza. Alle 15 è iniziato lo scrutinio, al termine del quale sarà eletto il deputato che prenderà il posto a Montecitorio del dimissionario Pier Carlo Padoan.Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino (AR), Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Cortona (AR), Foiano della Chiana (AR), Gaiole in Chianti, Lucignano (AR), Marciano della Chiana (AR), Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.