Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano in gran parte d'Italia dalle 17.30 circa di oggi. Al momento non è arrivata nessuna segnalazione da parte delle tre app. Funzionano invece regolarmente Twitter e Telegram.Sul sito Downdetector si registra un'impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per il crollo delle piattaforme.