Siena, elezioni suppletive: Enrico Letta vince con il 49,92%

I dati ufficiali definitivi delle elezioni suppletive nel collegio uninominale Toscana 12 - Siena

Enrico Letta ha vinto nettamente le suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale Toscana - 12 Siena.Letta (Con Enrico Letta) ha ottenuto ilper cento, pari avoti, contro ildi Tommaso Marrocchesi Marzi (Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi con l'Italia), votato daelettori, ed è stato così eletto parlamentare."Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile - ha dichiarato il segretario del Partito Democratico commentando l'esito del voto soprattutto in ottica nazionale -. La destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più. Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l'Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese".Alle precedenti elezioni della Camera del 2018, il candidato del centrosinistra Pier Carlo Padoan, dimissionario da parlamentare, ottenne il 36,18% dei voti, appoggiato da Partito Democratico, +Europa, Italia Europa Insieme e Civica Popolare Lorenzin. Il candidato del centrodestra Claudio Borghi (appoggiato da Lega, Forza Italia. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e Noi con l'Italia - UDC), invece, fu votato dal 32,28 per cento degli elettori.Distanti gli altri 5 candidati:del Partito Comunista ha ottenuto il 4,69% (3.135 voti),di Potere al Popolo il 2,95% (1.971),di Per l'Italia con Paragone Italexit l'1,73% (1.157),del Movimento Nazionale Italiano l'1,48% (993), chiude, candidato di 3V Verità Libertà con l'1,40% (935 voti). I voti validi sono stati 66.885, 1.170 le schede bianche, 2.178 le schede nulle, 1 scheda è stata contestata.