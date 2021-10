Suppletive, Marco Rizzo (PC): ''Figli della stessa rabbia!''

"Ringraziamo di cuore chi ci ha votato e si è votato, la lotta sta pagando." Così interviene il segretario del Partito Comunista, Marco Rizzo, commentando l'esito delle suppletive dove era presente come candidato.



"Nei collegi delle suppletive per la Camera dei Deputati - prosegue Rizzo -un ottimo risultato per il Partito Comunista: a Siena si è ottenuto il 4.69% e a Roma-Primavalle il 6.62%. Siamo il terzo partito dopo centrosinistra e centrodestra. Partecipiamo alle elezioni, dove peraltro oltre metà della popolazione non vota più, per meglio far conoscere il nostro programma di lotta per il cambio di sistema e per la presa del potere politico da parte di chi lavora. Avanti senza sé, senza ma e senza nessuna via di mezzo!"