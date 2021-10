Comune di Siena, torna operativo lo Sportello Unico Edilizia

Da lunedì prossimo, 11 ottobre, lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Siena tornerà pienamente operativo, dopo la conclusione del suo trasferimento nella nuova sede di via di Città n. 81.L’unificazione degli uffici edilizia e urbanistica è un altro obiettivo voluto dall’amministrazione, allo scopo di ottimizzare il lavoro della direzione e velocizzare ulteriormente il disbrigo delle pratiche.L’assessore all’Urbanistica Francesco Michelotti ha espresso soddisfazione per il trasferimento che ha permesso di riunificare nello stesso edificio tutta la Direzione Urbanistica, nell’ottica di una migliore organizzazione degli uffici e quindi del lavoro.Il nuovo assetto corrisponderà a maggiore efficienza dei servizi rivolti ai cittadini per i quali resta comunque l’obbligo di prenotare un appuntamento tramite email.