Siena, sabato 9 ottobre modifiche alla viabilità per la ''Walking Francigena Ultramarathon''

Per l'effettuazione della camminata “Walking Francigena Ultramarathon”, in programma sabato prossimo, 9 ottobre, il Comune di Siena ha attuato alcune modifiche alla circolazione.Dalle ore 8, fino alla fine dell'iniziativa, in piazza del Campo, tra via G. Duprè e via Rinaldini (compresa), divieto di transito e sosta con rimozione forzata. Consentito il passaggio, solo fino alle 8, ai mezzi del trasporto merci per il carico e scarico, e a quelli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti. I commercianti su area pubblica ex cartolinai di piazza del Campo saranno destinati ad aree diverse, individuate dagli uffici comunali. In via di San Vigilio (all'incrocio con Banchi di Sotto) divieto di transito per tutti i veicoli verso via Rinaldini.Dalle 6 e fino al termine della camminata in via Roma, in tutto il lato sinistro da Pantaneto verso Porta Romana, compreso il civico 77, e la scalinata di collegamento con strada di Certosa, nei pressi del civico 81, divieto di sosta con rimozione coatta.