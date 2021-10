Comune di Siena, bando per contributi a canoni di locazione 2021

Da domani, venerdì 8 ottobre, per trenta giorni consecutivi, con scadenza il prossimo 8 novembre, all’Albo pretorio on line del Comune di Siena sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativamente al periodo 1/1/2021-31/12/2021.Possono partecipare tutti coloro che, residenti nel Comune di Siena, siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per un alloggio adibito ad abitazione principale.In applicazione dei criteri fissati dalla Regione Toscana, sarà provveduto alla formazione di una graduatoria in cui i soggetti richiedenti saranno collocati in due fasce a seconda dei seguenti parametri economici (riferiti sia ad attestazioni ISE/ISEE ordinarie che correnti).Fascia A: valore ISE uguale o inferiore a 13.405,08 euro, incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 14%. Fascia B: valore ISE compreso tra 13.405,09 e 28.727,25 euro, incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 24%.Il valore ISEE, per entrambe le fasce del nucleo familiare non deve essere superiore ad 16.500 euro.Per allargare la platea dei beneficiari potranno partecipare al bando anche coloro in possesso di certificazione ISE/ISEE ordinaria con valore ISEE fino a 35.000 euro purché attestino una diminuzione reddituale nel 2020 come prevista dal bando.Si ricorda che nell'ambito del progetto ‘Obiettivo Famiglia’, e all'interno di una collaborazione con la Società della Salute Senese, tutti coloro che compileranno l'apposito modello POR FSE allegato alla domanda, avranno accesso in via prioritaria al Fondo Sociale Europeo integrato nel contributo affitto erogato.Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Siena, disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Berlinghieri (P.zza il Campo, 7/8), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche in orario 15-16,30; oppure all’indirizzo Internet http://www.comune.siena.it seguendo il percorso: IL COMUNE – SERVIZI – SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE – BANDI E GRADUATORIE POLITICHE ABITATIVE.Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate degli allegati richiesti e della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire entro l’8 novembre, con consegna diretta all’Ufficio posta in arrivo (Palazzo Pubblico - P.zza del Campo, 1 – Siena); tramite raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Siena – P.zza del Campo 1 53100 Siena (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante); oppure a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella PEC e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio politiche abitative in Casato di Sotto, 23 SIENA, Tel. 0577/292277 – 292369 - 292435.